Indianapolis (SID) - Stefan Bradl hat beim Großen Preis von Indianapolis für das nächste Top-Ergebnis seiner MotoGP-Karriere gesorgt. Auf der weltberühmten US-Rennstrecke fuhr der Motorrad-Pilot aus Zahling auf den sechsten Platz und gehörte damit auch beim elften Saisonlauf zu den besten Zehn. Nur einmal hat der 22-Jährige dies in seinem ersten Jahr in der Königsklasse nicht geschafft. In Assen/Niederlande war Bradl wegen eines Sturzes ohne Punkte geblieben.

Den Sieg auf dem Indianapolis Motor Speedway holte sich mit großem Vorsprung Bradls spanischer Honda-Markenkollege Dani Pedrosa vor seinem Landsmann Jorge Lorenzo (Yamaha), der seine Führung im WM-Klassement behauptete. Dritter wurde Andrea Dovizioso (Italien/Yamaha).

Titelverteidiger Casey Stoner (Australien) kam nach seinem schweren Sturz im Qualifying von zahlreichen Verletzungen behindert auf den ausgezeichneten vierten Platz. Der Honda-Pilot hatte sich trotz mehrerer kleiner Frakturen am rechten Knöchel, Schien- und Wadenbein sowie Bänderrissen im Sprunggelenk auf seine Maschine gesetzt.

Der neunmalige Weltmeister Valentino Rossi wurde im ersten Rennen nach der Bekanntgabe seines Abschieds von Ducati zum Saisonende weit hinter Bradl zurück Siebter. Der Italiener Rossi kehrt zu Yamaha zurück.

Im WM-Klassement führt Lorenzo nach elf von 18 Rennen mit 225 Punkten vor Pedrosa (207) und Stoner (186). Bradl (94) bleibt Sechster.

Der Moto2-Weltmeister wehrte sich in Indy vor 65.372 Zuschauern nach Kräften gegen die erfahrenen Piloten, konnte nach dem ersten Renndrittel mit seiner LCR-Honda aber nicht mehr mithalten und gab sich mit dem sechsten Platz zufrieden. Am kommenden Wochenende geht es im tschechischen Brünn weiter.