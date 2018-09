Brandenburg (SID) - Die deutschen Olympioniken haben bei den 91. deutschen Kanu-Rennsport-Meisterschaften in Brandenburg eine erfolgreiche Rückkehr auf heimischem Gewässer gefeiert. Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel (Potsdam) feierte wenige Tage nach seiner Rückkehr aus London auf dem Beetzsee fünf Siege, der Kajak-Olympiadritte Max Hoff (Essen) war viermal erfolgreich. In Brandenburg wurden allerdings keine Titel auf den olympischen Strecken ausgefahren. Diese waren bereits im April in Duisburg als nationale Olympia-Qualifikation ausgetragen worden.

Sebastian Brendel siegte im Vierer über 200 und 1000 m, musste sich im Zweier mit Jan Vandrey dem Duo Sebastian Hennig und Stefan Holtz (KV Sachsen) geschlagen geben. Über die 500 m verwies er seinen Teamkameraden Jan Vandrey und Erik Leue (Magdeburg) auf die Plätze. Danach setzte sich der 24-Jährige zusammen mit C2-Olympiasieger Kurt Kuschela im Zweier ebenfalls über die 500-m-Distanz durch. Zudem gewann er mit dem Potsdamer Achter über 500 m.

Auch Max Hoff hatte den olympischen Schwung mit nach Brandenburg genommen. Der Essener triumphierte im Einer-Kajak über 500 m, im Zweier und Vierer jeweils über 1000 m. Am Sonntag feierte Hoff seinen vierten Sieg im Einer über die 5000 m.

Erfolgreichste Kanutin war Silke Hörmann aus Karlsruhe mit drei Erfolgen. Seinen 57. DM-Titel feierte Rekordmeister Ronald Rauhe (Potsdam) im Zweier-Kajak über 500 m gemeinsam mit Tim Wieskötter, mit dem er 2004 in Athen Gold über die 500 m gewonnen hatte.

SID ma