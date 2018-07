Brüssel (dpa) - Ein Reisebus mit jungen Deutschen an Bord ist im Osten Belgiens verunglückt. Der Bus sei auf einer Autobahn von der Straße abgekommen, umgestürzt und in einem Straßengraben gelandet, berichten örtliche Medien. Ein Mensch sei schwer und sechs weitere leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei der Fahrer am Steuer eingeschlafen, meldet die Nachrichtenagentur Belga. Der Bus mit etwa 60 Menschen an Bord sei auf dem Weg von Paris nach München gewesen.

