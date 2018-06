Offenbach (dpa) - Deutschland erlebt den vorläufigen Höhepunkt der Hochsommers. «Der Samstag war die Ouvertüre, der Sonntag ist wohl der Hauptakt», sagte Meteorologe Jens Hoffmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Bereits am Sonntagvormittag lagen die Temperaturen vielerorts jenseits der 30-Grad-Marke, etwa im Ruhrgebiet. Am Nachmittag erreicht die Hitze bis zu 39 Grad. Die Meteorologen rechnen in der Fläche mit dem heißesten Tag des Jahres. «Lokal können auch Hitzerekorde fallen, das muss man abwarten», sagte Hoffmann.

Am heißesten wird es im Südwesten mit knapp unter 40 Grad. In der kommenden Woche bleibt es weiter sonnig, die Temperaturen gehen jedoch leicht zurück. Grund für die Hitze ist vor allem Hoch «Achim», das im Zusammenspiel mit Tief «Xenja» heiße Luft aus Afrika nach Deutschland bringt.

Deutscher Wetterdienst DWD