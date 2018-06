Offenbach (dpa) - Mit Sahara-Hitze von fast 40 Grad hat der Sommer Deutschland heute den bisher heißesten Tag des Jahres beschert. Meteomedia meldete einen Spitzenwert von 39,2 Grad in Göllheim in Rheinland-Pfalz. Überall bot sich das gleiche Bild: überfüllte Freibäder, Strände und Badeseen. In einigen Zügen der Deutschen Bahn versagten die Klimaanlagen. Einige Verbindungen fielen deshalb aus. Verantwortlich für den Zustrom sehr heißer Luft aus Afrika sind Hoch «Achim» und Tief «Xenja».

