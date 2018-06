Berlin (dpa) - Mit Temperaturen von fast 40 Grad hat der Sommer in Deutschland den bisher heißesten Tag des Jahres erreicht. Die höchsten Werte gab es laut Meteomedia in Göllheim in Rheinland-Pfalz mit 39,2 Grad und in Dillingen an der Saar mit 39,1 Grad. Ob heute Hitzerekorde gebrochen wurden, steht aber noch nicht fest - endgültige Angaben soll es erst am späten Abend geben. Die bislang höchste in Deutschland gemessene Temperatur betrug 40,2 Grad. Kommende Woche sollen die Temperaturen wieder leicht fallen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.