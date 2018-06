Wellington (AFP) In Afghanistan sind drei neuseeländische Soldaten bei der Explosion einer Bombe getötet worden. Sie seien Teil eines Konvois gewesen, als der am Straßenrand platzierte Sprengsatz in der Provinz Bamijan explodierte, erklärten neuseeländische Verteidigungsbeamte am Montag. Regierungschef John Key erklärte, der Vorfall vom Sonntag zeige die "Schwere der Situationen, denen die neuseeländischen Soldaten jeden Tag in Afghanistan gegenüberstehen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.