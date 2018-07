New Orleans (SID) - Die New Orleans Hornets aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA haben den Vertrag mit ihrem Coach Monty Williams um vier Jahre vorzeitig bis 2016 verlängert. Dies teilte der Verein am Montag mit. Der frühere NBA-Spieler hatte den Trainerposten bei den Hornets im Juni des vergangenen Jahres übernommen, mit seinem Team allerdings die Play-offs verpasst. Über weitere Vertragsdetails wurde zunächst nichts bekannt, Williams erklärte nur: "Ich bekomme mehr Geld, als ich eigentlich verdiene."