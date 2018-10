Bonn (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck führt in den nächsten Tagen seine Amtsgeschäfte an seinem zweiten Dienstsitz, der Bonner Villa Hammerschmidt. Nach seinen ersten Eindrücken sei er «begeistert» von dem prächtigen Haus am Rheinufer, sagte Gauck in Bonn. Er könne sich vorstellen, öfter zu kommen. Das Staatsoberhaupt wird fünf Monate nach seinem Amtsantritt für vier Tage in Bonn und in der Villa Hammerschmidt bleiben. Neben dem Berliner Schloss Bellevue ist die Villa der zweite Amtssitz des Bundespräsidenten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.