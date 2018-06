New York (dpa) - Das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Gegenwart ist Apple schon seit längerem, nun kann sich der iPhone- und iPad-Hersteller auch mit dem Titel des wertvollsten börsennotierten Unternehmens aller Zeiten schmücken.

Apple hat dabei ausgerechnet den Erzrivalen Microsoft vom Thron gestoßen. Am Montag stieg die Apple-Aktie gegen Mittag in New York um annähernd 3 Prozent auf ein neues Allzeithoch von 664,74 Dollar, womit das Unternehmen insgesamt 623,1 Milliarden Dollar schwer war. Microsoft hatte nach Angaben von S&P Dow Jones Indices auf dem Höhepunkt des Dotcom-Booms am 30. Dezember 1999 einen Wert von 620,6 Milliarden Dollar erreicht.

Bereits Ende vergangener Woche hatte die Apple-Aktie so hoch gestanden wie noch nie. Grund ist die Vorfreude der Börsianer auf neue erfolgversprechende Produkte: In naher Zukunft werden sowohl ein neues iPhone als auch ein kleineres iPad erwartet. Zudem gibt es Spekulationen über eine Empfangsbox fürs US-Kabelfernsehen. Damit würde sich Apple einen neuen Milliardenmarkt öffnen.

