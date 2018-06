Bremerhaven (AFP) Bundesumweltminister Peter Altmaier (CDU) will beim Ausbau der Offshore-Windkraft Druck machen. "Wir möchten, dass dieses ehrgeizige Projekt zum Erfolg kommt. Das ist ganz wichtig für Deutschland insgesamt", sagte Altmaier am Montag in Bremerhaven anlässlich eines Besuchs in Deutschlands erstem Offshore-Windpark Alpha Ventus, 45 Kilometer nördlich von der Insel Borkum. Der Gesetzgeber müsse hier für klare und verlässliche Rahmenbedingungen sorgen.

