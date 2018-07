Berlin (AFP) Die Bundesregierung will bei ihrem China-Besuch kommende Woche auch über die Dumpingvorwürfe deutscher und europäischer Solarhersteller gegen chinesische Wettbewerber sprechen. Das Thema werde am Rande der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen von Umweltminister Peter Altmaier (CDU) angesprochen, bekräftigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

