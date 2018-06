Berlin (AFP) Die Hitze in Deutschland macht der Deutschen Bahn (DB) erneut zu schaffen: Am Sonntag und Montag fielen fast 30 Züge auf Teilstrecken aus, weil die Klimaanlagen ihren Dienst versagten, wie ein Bahn-Sprecher am Montag in Berlin mitteilte. Am Sonntag seien es "etwas mehr als zwei Dutzend Züge" gewesen, die wegen ausgefallener Klimaanlage gestrichen oder unterwegs gestoppt worden seien, am Montag dann nur zwei.

