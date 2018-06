Berlin (AFP) Die Bundesregierung plant derzeit keine Änderung des Grundgesetzes, um einen bewaffneten Einsatz der Bundeswehr im Inland etwa bei drohenden Terroranschlägen leichter befehlen zu können. Eine "baldige Grundgesetzänderung steht für die Bundesregierung nicht an", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin mit Blick auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom vergangenen Freitag. Demnach darf nur die gesamte Bundesregierung den Einsatz bewaffneter Streitkräfte im Inland in Ausnahmefällen von "katastrophischem Ausmaß" befehlen.

