Berlin (AFP) Trotz abflauenden Wirtschaftswachstums verzeichnen Bund und Länder weiter steigende Steuereinnahmen. Das Steueraufkommen lag im Juli insgesamt bei 43,1 Milliarden Euro - und damit 8,6 Prozent über dem Wert des Vorjahresmonats, wie das Bundesfinanzministerium in seinem am Montag veröffentlichten Monatsbericht mitteilte. Besonders stark trugen die Einnahmen aus der Lohnsteuer zu dem Plus bei. Für den Zeitraum Januar bis Juli ergibt sich beim Steueraufkommen nun ein Zuwachs von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Einnahmen liegen damit bislang über den Erwartungen.

