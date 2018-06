Schwerin (AFP) Die P+S-Werften in Stralsund und Wolgast stehen vor der Insolvenz. Er werde am Mittwoch zum Amtsgericht gehen, sagte Werft-Geschäftsführer Rüdiger Fuchs am Montag nach einem Krisengespräch mit der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns in Schwerin. Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) hatte es nach Darstellung seines Sprechers abgelehnt, den beiden Werften mit knapp 1800 Arbeitsplätzen weitere finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. "Das ist nach EU-Recht nicht möglich", sagte der Sprecher.

