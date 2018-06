Berlin (dpa) - Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat in der Griechenland-Krise dazu aufgerufen, vor Entscheidungen den Troika-Bericht abzuwarten. Nach einem Gespräch mit seinem griechischen Kollegen Dimitris Avramopoulos in Berlin sagte er, vorschnelle Schlüsse würden die Probleme nicht lösen. Westerwelle mahnte, im Reformwillen nicht nachzulassen. Der Schlüssel zum Erfolg liege in Athen. Am Freitag trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem griechischen Premier Antonis Samaras in Berlin.

