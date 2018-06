Paris (AFP) Ein ganz besonderes Familienfest hat in Frankreich 5000 Verwandte zusammengeführt: Die Nachkommen eines Paares aus dem 17. Jahrhundert versammelten sich am Wochenende in Saint-Christophe-du-Ligneron in Westfrankreich, wie Organisator Jean-Michel Cheneau der Nachrichtenagentur AFP berichtete. "Ich hatte 24.000 Leute eingeladen, 5000 sind gekommen", sagte er. Damit sei die Zahl im Guinness-Buch der Rekorde von 2.585 Verwandten beim Treffen einer US-Familie "um Längen" übertroffen worden.

