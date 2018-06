Toulouse (AFP) Bei einem Blitzeinschlag sind in einem Kletterpark im Südwesten Frankreichs mindestens fünf Menschen schwer verletzt worden, unter ihnen zwei Kinder im Alter von vier und 14 Jahren. Nach Angaben der Feuerwehr schlug der Blitz am Montag in die Stahlseile der Klettergerüste des Abenteuerparks in der in den Pyrenäen gelegenen Ortschaft Argelès-Gazost ein. Die Leitung des Kletterparks hatte wegen des heraufziehenden Gewitters noch versucht, das Gelände zu räumen, war aber von dem schnellen Wetterumschwung offenbar überrascht worden.

