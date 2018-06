Köln (SID) - Die Auslosung der Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals findet am Samstag (25. August) im Anschluss an das letzte Bundesliga-Punktspiel des Tages zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg (ab 20.45 Uhr) beim Pay-TV-Sender Sky statt. DFB-Coach Hansi Flick, Assistent von Bundestrainer Joachim Löw, und die Schauspielerin Sophia Thomalla nehmen die Auslosung der 16 Spiele vor. Die Begegnungen der zweiten Runde finden am 30. und 31. Oktober statt.