Palma de Mallorca (SID) - Der brasilianische Innenverteidiger Pedro Geromel wechselt offenbar vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln zu Real Mallorca. Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, hat der Klub aus der Primera División mit dem ehemaligen Kölner Kapitän eine Einigung über die Transfermodalitäten erzielt und will den 26-Jährigen noch in dieser Woche vorstellen.

Nach Informationen des Express soll sich die Ablöse auf rund 3,5 Millionen Euro belaufen. Über eine mögliche Vertragslaufzeit ist nichts bekannt. In den Planungen von FC-Trainer Holger Stanislawski hatte der Südamerikaner keine Rolle mehr gespielt.

Geromel würde bei Mallorca, das am Samstag mit einem 2:1 gegen Espanyol Barcelona in die Saison gestartet ist, die Nachfolge von Iván Ramis antreten. Der 27-Jährige war vor der Saison zu Wigan Athletic in die englische Premier League gewechselt.

Zuletzt wurde Geromel, der seit 2008 beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln unter Vertrag steht, im wieder mit Vereinen aus der höchsten spanischen Spielklasse in Verbindung gebracht.