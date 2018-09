New York (dpa) - Nachdem erst ein abgetrennter menschlicher Fuß und dann ein Kopf in einem kanadischen Fluss aufgetaucht waren, hat die Polizei am Wochenende weitere Leichenteile entdeckt. Ein Arm und Teile von Beinen seien in einem anderen Gewässer in Toronto gefunden worden. Das sagte ein Polizeisprecher dem «Toronto Star». Die Polizei vermute, dass diese zum selben Menschen wie die zuvor gefundenen Leichenteile gehörten. Das Untersuchungsergebnis stehe aber noch aus. Die beiden Fundstellen liegen rund 45 Kilometer voneinander entfernt.

