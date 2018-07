Tripolis (AFP) Nach dem tödlichen Doppelanschlag in der libyschen Hauptstadt Tripolis haben die Behörden am Montag vier Verdächtige festgenommen. Der Hauptverdächtige habe gestanden, für die Taten verantwortlich zu sein und dabei Hilfe von vier Komplizen erhalten zu haben, teilte das Innenministerium mit. Nach einem weiteren Helfer werde noch gesucht. Am Sonntag waren in Tripolis bei der Explosion von zwei Autobomben zwei Menschen getötet und vier verletzt worden. Es waren die ersten tödlichen Anschläge seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.