Berlin (dpa) - Das Sommerloch ist nicht nur bei Journalisten unbeliebt - auch Musikfans ödet die übliche Veröffentlichungsflaute an. Doch für Freunde britischer Singer/Songwriter-Alben kann davon diesmal keine Rede sein. Vier Sommer-Tipps zwischen Pop und Folk.

Das Album mit der größten Hitdichte und den dementsprechend besten Erfolgschancen legt der junge Londoner Sänger, Gitarrist und Songschreiber Eugene McGuinness vor. Vier Jahre nach seinem bereits hochgelobten selbstbetitelten Debüt gibt der 27-Jährige auf «The Invitation To The Voyage» (Domino) Vollgas wie in einem offenen Spider auf einer sonnendurchfluteten Landstraße. Die klassischen Britpop-Harmonien mit Wurzeln in den Sechzigern (Beatles, Kinks, Small Faces) fliegen dem Hörer nur so um die Ohren.

Einen Songtitel wie «Videogame» hätte es damals zwar noch nicht geben können, wohl aber eine ähnlich mitreißende Melodie. Mit «Shotgun», dem besten Lied dieses fast schon unverschämt eingängigen Singer/Songwriter-Albums, nimmt McGuinness gar direkte Anleihen beim legendären «Peter Gunn Theme» von Henry Mancini. Großartig auch das fingerschnippende «Thunderbolt» und der zwischen Gitarrenrock und Surfpop oszillierende Titelsong. Er wollte ein Album machen, das bei allen Sixties-Referenzen nicht «irgendwie retro oder nostalgisch» klingt, sagt McGuinness. Dieses Kunststück ist ihm geglückt.

Dass moderne Singer/Songwriter-Alben gänzlich unverklemmter Pop sein können, beweist auch der noch recht unbekannte Jon Windle aus Sheffield auf seinem Deutschland-Debüt «Sober Minds» (Tiny Teeth/Cargo). Mit wehleidiger Nabelschau zu dürrer Klampfen-Begleitung hat er ebenso wenig am Hut wie Landsmann McGuinness. Eine gewisse Punk-Rotzigkeit der Marke Ian Dury oder Buzzcocks mischt sich in manche Lieder («Commitment»), aber natürlich sind auch für Windle die schon genannten Vorbilder aus der britischen Pop-Historie das Maß aller Dinge.

Mit Ironie und Humor erzählt der einstige Kopf der Band Little Man Tate seine Alltagsgeschichten über «ein lebensveränderndes Wochenende mit Ausschweifungen, Sauftouren, Romanzen und Schmerz». Seine freundliche Stimme und furiose Powerpop-Arrangements (Anspieltipp: «Just Love Me») erhöhen den Charme-Faktor dieses Albums zusätzlich. Fazit: Mit den zehn Songs von «Sober Minds» liefert der Newcomer Jon Windle eine beachtliche Talentprobe ab.

Während McGuinness und Windle der Pop-Fraktion der britischen Singer/Songwriter angehören, geht Ed Laurie eher den klassischen, introvertierten, Folk-orientierten Weg eines John Martyn oder Nick Drake. Flirrende Streicher und schräge Saxofone, Standbass und akustische, teils flamenco-infizierte Gitarren prägen sein ambitioniertes Album «Cathedral» (Moonpainter/Cargo). Auch der junge Van Morrison oder - in sparsamer instrumentierten Liedern wie «Side Of A Candle» - Leonard Cohen kommen als Bezugspunkte in den Sinn.

Lauries ausdrucksstarke Stimme erinnert ebenfalls an ein großes Vorbild - den früh gestorbenen Jeff Buckley. Mit britischen, französischen und italienischen Musikern improvisierte er bei einwöchigen Aufnahmesessions, bis die gewünschte Mischung aus Jazz, Folk und sensiblen Akustik-Balladen stimmte. Der siebenminütige, ungeheuer feinsinnig arrangierte Titelsong krönt ein Album, das nicht leichte Kost sein will, sondern auf Langzeitwirkung setzt.

Im Vergleich zu McGuinness, Windle und Laurie ist James Yorkston schon lange im Geschäft. Das mysteriös betitelte Album «I Was A Cat From A Book» (Domino) reiht sich bestens ein in die 2002 begonnene Britfolk-Diskografie des Schotten. Man mag es zwar kaum glauben angesichts harmonischer Akustik-Songs wie «This Line Says» oder «Spanish Ants», aber auf seiner neuen Platte sei «echt ein ganzer Haufen angesammelter Frust zu hören», sagt Yorkston.

Des Rätsels Lösung: Bei den Aufnahmen in einem kleinen Studio im Norden von Wales verarbeitete er die schwere Erkrankung seiner kleinen Tochter. Der Unterschied zu Yorkstons früheren Meisterwerken wie «Moving Up Country» (2002) oder «Let The Haar Rolls In» (2008) ist freilich nur marginal. Wie gewohnt liegt seine fragile Stimme über einem kunstvollen Geflecht von Violine, Akustikbass, Piano und Gitarre, hier und dort ist eine Klarinette zu hören. Die elf Lieder sind wie immer mindestens solide, teilweise gehören sie zu seinen besten. Und James Yorkston erweist sich damit wieder einmal als feste Größe unter den jüngeren britischen Singer/Songwritern.

