Los Angeles (dpa) - US-Folksänger Scott McKenzie, der 1967 mit der Hymne der Flower-Power-Bewegung, «San Francisco», einen Welthit geschaffen hatte, ist tot. Der Sänger, Songwriter und Gitarrist starb nach Angaben seines Freundes Gary Hartman im Alter von 73 Jahren an den Folgen eines schweren Nervenleidens. McKenzie schloss sich nach einem Jahrzehnt der Soloauftritte in den 1980ern der Gruppe «The Mamas & The Papas» an. McKenzie litt seit 2010 unter einem Nervenleiden, das zu Lähmungserscheinungen führen kann.

