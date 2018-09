Brechtken plädiert für überlegte Analyse der London-Ergebnisse

Berlin (dpa) - Vor dem Ruf nach Reformen im deutschen Sport wegen des unbefriedigenden Abschneidens einiger Sportarten bei Olympia hat Rainer Brechtken eine überlegte und nicht von Einzelinteressen getragene Analyse der Ergebnisse von London gefordert. Der Präsident des Deutschen Turner-Bundes und Sprecher der Spitzensportverbände im Deutschen Olympischen Sportbund erklärte am Montag, es müsse sehr genau unterschieden werden, ob unzureichende Leistungen Ergebnisse von strukturellen Defiziten seien oder auf individuelle Fehler auf der Ebene Team, Trainer und Athleten zurückzuführen seien.

Ein Pokalspiel Sperre für Frankfurts Torwart Kevin Trapp

Frankfurt/Main (dpa) - Frankfurts Torhüter Kevin Trapp ist nach seiner Roten Karte im Erstrundenspiel bei Erzgebirge Aue für eine DFB-Pokal-Partie gesperrt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verurteilte den Eintracht-Keeper wegen unsportlichen Verhaltens, wie der Verband am Montag mitteilte. Trapp war bei der 0:3-Niederlage bereits in der 19. Minute wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden.

Basketball-Meister Bamberg verpflichtet US-Center Sharrod Ford

Bamberg (dpa) - Mit der Verpflichtung von Sharrod Ford hat Basketball-Meister Brose Baskets Bamberg seine Personalplanungen für die neue Spielzeit abgeschlossen. Der 29 Jahre alte US-Amerikaner erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, teilten die Oberfranken am Montag mit. «Sharrod entspricht genau dem Spielerprofil, nach dem wir gesucht haben. Er ist ein sehr athletischer Spieler, der uns am Brett sehr weiterhelfen wird», betonte Cheftrainer Chris Fleming.

Eishockey-Weltverband IIHF will neues europäisches Clubturnier

Zürich/Berlin (dpa) - Drei Jahre nach dem Aus der Champions Hockey League will der Eishockey-Weltverband IIHF ein neues europäisches Clubturnier auf den Weg bringen. Wie der Verband am Montag mitteilte, sollen entsprechende Planungen in den nächsten Monaten intensiviert werden. Im Anschluss an ein Treffen mit Vertretern von Weltverband, nationalen Verbänden, europäischen Ligen, der russischen KHL und der European Trophy am 15. August war die Gründung eines neuen Europa-Turniers als vorrangiges Ziel formuliert worden. Bis Juni 2013 sollen nun in Arbeitsgruppen Vorschläge ausgearbeitet werden.

Kerber jetzt Sechste der Tennis-Weltrangliste

Berlin (dpa) - Angelique Kerber hat sich in der neuen Tennis-Weltrangliste auf Rang sechs verbessert und damit erneut eine persönliche Bestmarke erreicht. Dank des Finaleinzuges in Cincinnati kletterte die Kielerin um einen weiteren Platz. Auf Rang 19 folgt Sabine Lisicki, auf Platz 21 Julia Görges. Mona Barthel belegt Rang 37.