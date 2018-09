Kano (AFP) Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in Nigeria Teile einer Grundschule gesprengt und sich anschließend Gefechte mit Sicherheitskräften geliefert. Die Vorfälle hätten sich in der Stadt Damagun im nördlichen Bundesstaat Yobe ereignet, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Sicherheitskräfte hätten Angriffe auf eine katholische Kirche und ein Polizeirevier abgewehrt. Verletzte habe es keine gegeben. In der Stadt Kano war am Sonntag nach Angaben der Armee ein Soldat verletzt worden, als Unbekannte auf einen militärischen Kontrollpunkt schossen.

