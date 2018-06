Sydney (AFP) Der Pazifikstaat Papua-Neuguinea ist am Montag von einem Erdbeben der Stärke 6,2 erschüttert worden. Wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte, ereignete sich der Erdstoß 115 Kilometer nordöstlich der drittgrößten Stadt Mount Hagen in einer Tiefe von 77 Kilometern. Berichte über mögliche Schäden lagen zunächst nicht vor. Nach australischen Angaben könnte das Erdbeben in der Stadt zu spüren gewesen sein, große Schäden seien aber nicht zu erwarten.

