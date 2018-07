Aurich (dpa) - Wegen des Mordes an der kleinen Lena in einem Emder Parkhaus muss sich seit heute ein 18-Jähriger vor dem Landgericht Aurich verantworten. Der Prozess gegen den jungen Mann begann am Morgen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Der 18-Jährige soll die 11-Jährige am 24. März vergewaltigt und getötet haben. Den Mord hat der Verdächtige gestanden. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hatte der Mann im vergangenen November bereits versucht, eine Joggerin zu vergewaltigen. Im Fall Lena sorgten die Festnahme eines Unschuldigen, Lynchaufrufe und Ermittlungspannen für Schlagzeilen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.