Aurich (dpa) - Sie wollte Enten füttern und kehrte nie wieder zurück: Der Mord an der elfjährigen Lena in Emden löste bundesweit Entsetzen aus. Ab heute steht der mutmaßliche Täter vor Gericht. Der 18-Jährige hat gestanden, die Elfjährige am 24. März umgebracht zu haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte er das Mädchen zuvor vergewaltigt. Im November soll er bereits eine Joggerin überfallen haben. Die Frau konnte sich aber wehren. Nach der Anklageverlesung sollen unter anderem Lenas Mutter, der Stiefvater, und ein elfjähriger Freund Lenas's vor dem Landgericht in Aurich aussagen.

