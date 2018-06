Aurich (dpa) - Im Mordfall Lena beginnt heute der Prozess. Ein 18-Jähriger ist angeklagt, das Mädchen vor fünf Monaten in einem Parkhaus in Emden getötet zu haben. Er soll die Elfjährige außerdem vergewaltigt haben. Der Angeklagte hat die Tat gestanden, will sich an Einzelheiten aber nicht erinnern können. Vier Monate vor der Tat soll der junge Mann außerdem versucht haben, eine Joggerin zu vergewaltigen. Der Prozess am Landgericht Aurich findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.