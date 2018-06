Aurich (dpa) - Fünf Monate nach dem Mord an der kleinen Lena in einem Emder Parkhaus hat am Landgericht Aurich der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der 18-Jährige hat gestanden, die 11-Jährige am 24. März umgebracht zu haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte er das Mädchen zuvor vergewaltigt. Im vergangenen November soll der Mann bereits eine Joggerin in der ostfriesischen Stadt überfallen haben, um diese zu vergewaltigen. Im Fall Lena sorgten die Festnahme eines Unschuldigen, Lynchaufrufe im Internet und Ermittlungspannen bundesweit für Schlagzeilen. Für den Prozess sind zehn weitere Verhandlungstage bis November geplant.

Zum Prozessauftakt sollten Lenas Eltern, ein Parkhauswächter und ein Freund des Mädchens aussagen. Möglich ist, dass die Jugendkammer die Öffentlichkeit nach der Anklageverlesung ausschließt.

Eine 40-köpfige Mordkommission hatte nach Lenas Tod mit Hochdruck nach dem Täter gesucht. Erst nahmen sie einen Berufsschüler fest. Dieser stellte sich aber als unschuldig heraus. Nach der Festnahme des geständigen Täters musste die Polizei einräumen, dass dessen pädophile Neigungen schon länger bekannt waren.