Köln (SID) - Straffreiheit auf breiter Front für mutmaßliche Dopingsünder: Die Freiburger Staatsanwaltschaft hat nicht nur das Ermittlungsverfahren gegen die Sportmediziner Lothar Heinrich und Andreas Schmid, sondern auch gegen die früheren führenden Mitarbeiter der ehemaligen Rennställe Team Telekom und T-Mobile, Mario Kummer, Olaf Ludwig und Rudy Pevenage eingestellt. Dies erfuhr der Sport-Informations-Dienst (SID) am Montag von Anti-Doping-Kämpfer Werner Franke.

Der Heidelberger Professor für Zell- und Molekularbiologie hatte am 22. Februar 2008 auch gegen dieses Trio Strafanzeige erstattet. Am Montag erhielt Werner Franke mit Datum vom 15. August Kenntnis davon, dass Oberstaatsanwalt Christoph Frank, seit Montag zwei Wochen in Urlaub, auch die Verfahren gegen den früheren T-Mobile-Sportdirektor Mario Kummer (48), den früheren Team-Telekom-Sprecher Olaf Ludwig (52) und den einstigen T-Mobile-Sportdirektor Rudy Pevenage (58) eingestellt hat.

Franke hatte Ludwig und Kummer angezeigt wegen deren möglicher Beteiligung an Eigenblutbehandlungen während der Tour de France 2006 durch die Mediziner Schmid und Heinrich an der Uniklinik Freiburg. Das Verfahren war dann auf Rudy Pevenage erweitert worden, der damals während der Tour für die sportlichen Belange von T-Mobile zuständig war. Der Vorwurf lautete auf Vorteilsgewährung wegen Zahlungen an Ärzte des Uniklinikums Freiburg für Betreuerleistungen für das Team T-Mobile. Laut Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen "einen zur Erhebung der öffentlichen Klage hinreichenden Tatverdacht nicht ergeben."

Franke übte am Montag scharfe Kritik an der Haltung der Justiz, vor allem gegenüber Medizinern. "Es ist so, wie es immer war beim Doping: In Deutschland ist noch kein einziger Arzt verurteilt worden - nur die Ossis", meinte der Heidelberger Doping-Bekämpfer mit Hinweis auf Strafen gegen ostdeutsche Mediziner. Franke sieht sich bestätigt darin, "dass in Deutschland jeder dopen darf, wie er will."

Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Freiburger Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren gegen die Sportmediziner Lothar Heinrich und Andreas Schmid nach mehr als fünf Jahren eingestellt hat. Dies hatte das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet. Die beiden früheren Mannschaftsärzte des Teams Telekom und des späteren Teams T-Mobile waren beschuldigt worden, Telekom-Radprofis unter anderem mit Epo und Wachstumshormonen versorgt und illegale Manipulationen der Sportler mit Eigenblut vorgenommen zu haben.