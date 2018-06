Moskau (AFP) Die russische Polizei sucht weitere Mitglieder der kremlkritischen Punkband Pussy Riot, die an dem umstrittenen "Punkgebet" in einer Moskauer Kathedrale mitwirkten. Das sagte ein Polizeivertreter am Montag der Nachrichtenagentur AFP in Moskau. Insgesamt waren fünf Frauen auf Videoaufnahmen von der Protestaktion gegen den damaligen russischen Regierungschef und heutigen Präsidenten Wladimir Putin zu sehen gewesen. Drei von ihnen wurden einige Tage später festgenommen und in der vergangenen Woche in einem Aufsehen erregenden Prozess zu jeweils zwei Jahren Lagerhaft verurteilt.

