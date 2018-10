Köln (SID) - Der Schlusspunkt im DFB-Pokal ist dem Rekordmeister vorbehalten: Beim Zweitligisten Jahn Regensburg will Bayern München den ersten Schritt auf dem Weg in Richtung Finale in Berlin machen. Ob der zuletzt angeschlagene Vize-Kapitän Bastian Schweinsteiger von Beginn an spielen wird, ist dabei noch offen. Anstoß im Jahnstadion ist um 20.45 Uhr. Zuvor stehen drei weitere Begegnungen mit Zweitliga-Beteiligung an. Ab 18.30 Uhr kommt es dabei auch zum Sachsen-Derby zwischen dem Drittligisten Chemnitzer FC und Dynamo Dresden.