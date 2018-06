Prag (AFP) Bei Hitze um die 40 Grad Celsius haben die Menschen in Tschechien am Montag vielerorts geschwitzt. Wie der Wetterdienst des Landes mitteilte, kletterte das Quecksilber im Dorf Dobrichovice südwestlich von Prag im Tagesverlauf sogar auf das Allzeithoch von 40,4 Grad. Bisher lag die landesweite Rekordtemperatur bei 40,2 Grad. Sie war im Juli 1983 in einem Vorort der Hauptstadt gemessen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.