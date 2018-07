New York (AFP) Der Wert der Facebook-Aktie hat sich seit dem Börsengang mehr als halbiert: An der US-Technologiebörse Nasdaq in New York fiel der Kurs am Montag im Frühhandel auf 18,86 Dollar. Der Ausgabepreis im Mai hatte bei 38 Dollar gelegen. Seit vergangenen Donnerstag eine Haltefrist für Alteigentümer ablief, hat sich der Kursverfall beschleunigt. Insgesamt könnten mit dem Ende der Frist bis zu 271 Millionen zusätzliche Facebook-Aktien den Markt überschwemmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.