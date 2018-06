Vatikanstadt (AFP) Trotz der Auswirkungen des Syrien-Konflikts auf den Libanon hält der Papst an seiner Reise in das Land fest. Benedikt XVI. werde wie geplant vom 14. bis zum 16. September den Libanon besuchen, teilte Vatikansprecher Federico Lombardi am Montag mit. Das sogenannte Papamobil des Oberhaupts der katholischen Kirche sei bereits auf dem Weg nach Beirut.

