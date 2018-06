Offenbach (dpa) - Heute ist es im Norden und Westen teils sonnig, teils wolkig. Dabei muss mit einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern gerechnet werden, die zum Abend hin auch Teile der Mitte erreichen können.

Mit 27 bis 33 Grad, an der See teils um 25 Grad, wird es nicht mehr ganz so heiß wie am Sonntag, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Nach Süden und Osten hin dauert das sonnige, trockene und heiße Wetter an.

Allerdings können sich ab dem Nachmittag bevorzugt über dem Bergland einzelne, teils kräftige Hitzegewitter entwickeln. Es wird noch mal sehr heiß mit 32 bis 37 Grad. Abgesehen von Gewitterböen weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen bis westlichen Richtungen.