Wien (dpa) - Neue Runde im festgefahrenen Streit um das iranische Atomprogramm: Vertreter Teherans und der Internationalen Atomenergie-Agentur IAEA wollen sich am Freitag in Wien zu Gesprächen treffen. Dies teilte die IAEA mit. Die Ankündigung kommt kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Iran-Berichts der IAEA, der neue Vorwürfe enthalten könnte. Viele Länder der Welt verdächtigen Teheran, im Geheimen an einer Atombombe zu arbeiten. Teheran bestreitet das und pocht sein Recht der friedlichen Nutzung der Atomenergie.

