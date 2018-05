Sydney (AFP) Zwei Piloten der australischen Fluglinie Qantas sind nach einem Streit im Cockpit suspendiert worden. Ein Pilot und sein Co-Pilot seien nach dem Zwischenfall am Flughafen von Dallas im US-Bundesstaat Texas am 14. August vorübergehend ihrer Aufgaben enthoben worden, sagte eine Qantas-Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Es sei eine Untersuchung eingeleitet worden. Sie bestätigte damit einen Bericht der Zeitung "Sydney Morning Herald".

