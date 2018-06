München (SID) - Die Basketballer des FC Bayern München haben Brandon Thomas vom Bundesliga-Kontrahenten Artland Dragons verpflichtet. Der 1,96 m große Flügelspieler, der in der vergangenen Saison im Durchschnitt 11,5 Punkte pro Partie erzielte, erhält in München einen Einjahresvertrag. Vor seinem Engagement bei den Dragons spielte der in Rheinland-Pfalz geborene Amerikaner bereits bei den Phantoms Braunschweig.

"Brandon verfügt über eine ausgezeichnete Athletik und kann sowohl defensiv als auch offensiv auf zwei Positionen spielen. Diese Variabilität kommt uns bei unserer Kaderkonstellation sehr zugute", sagte Bayerns Sportdirektor Marko Pesic.