Frankfurt/Main (dpa) - Die anhaltende Zuversicht der Investoren hat dem Dax am Dienstag erstmals seit März wieder kurz über die Marke von 7100 Punkten verholfen.

Der Leitindex ging letztendlich 0,79 Prozent höher bei 7089,32 Punkten über die Ziellinie und nähert sich damit weiter seinem bisherigen Jahreshoch von 7194 Punkten. Der MDax zog um 0,92 Prozent auf 11 255,32 Punkte an. Mit dem erreichten Hoch seit fünf Jahren ist er nur noch 238 Punkte von seinem historischen Höchststand bei 11 493 Zählern entfernt. Für den TecDax ging es um 0,53 Prozent auf 796,35 Punkte nach oben.

«Das Fundament der aktuellen Bewegung ist und bleibt die Hoffnung der Investoren auf den großen Wurf der Europäischen Zentralbank», sagte Marktstratege Lars Kremkow vom Broker Activtrades. Die Anleger sähen die Zeit gekommen, dass die Währungshüter in Frankfurt den großen Worten zur Entschärfung der Schuldenkrise auch entsprechende Taten folgen ließen. Positiv habe eine vom Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» angestoßene Diskussion über mögliche Obergrenzen bei den Zinssätzen der Krisenländer gewirkt, hieß es am Markt. Auch Hinweise auf mögliche Zugeständnisse an Griechenland bei den zugesagten Milliardenhilfen habe es gegeben.