Frankfurt/Main (dpa) - Die anhaltende Zuversicht der Investoren hat dem Dax am Dienstag erstmals seit März wieder kurz über die Marke von 7100 Punkten verholfen.

Der Leitindex ging letztendlich 0,79 Prozent höher bei 7089,32 Punkten über die Ziellinie und nähert sich damit weiter seinem bisherigen Jahreshoch von 7194 Punkten. Der MDax zog um 0,92 Prozent auf 11 255,32 Punkte an. Mit dem erreichten Hoch seit fünf Jahren ist er nur noch 238 Punkte von seinem historischen Höchststand bei 11 493 Zählern entfernt. Für den TecDax ging es um 0,53 Prozent auf 796,35 Punkte nach oben.

«Das Fundament der aktuellen Bewegung ist und bleibt die Hoffnung der Investoren auf den großen Wurf der Europäischen Zentralbank», sagte Marktstratege Lars Kremkow vom Broker Activtrades. Die Anleger sähen die Zeit gekommen, dass die Währungshüter in Frankfurt den großen Worten zur Entschärfung der Schuldenkrise auch entsprechende Taten folgen ließen. Positiv habe eine vom Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» angestoßene Diskussion über mögliche Obergrenzen bei den Zinssätzen der Krisenländer gewirkt, hieß es am Markt. Auch Hinweise auf mögliche Zugeständnisse an Griechenland bei den zugesagten Milliardenhilfen habe es gegeben.

Der Optimismus der Anleger war nicht nur erkennbar am zulegenden Euro, sondern auch an steigenden europäischen Finanzwerten. Aktien der Deutschen Bank bauten ihre frühen Gewinne auf mehr als fünf Prozent aus und waren am Ende mit 27,68 Euro der Spitzenreiter im Dax. Ein Börsianer verwies zudem darauf, dass die befürchteten Folgen aus dem Liborskandal und möglichen Geldwäsche-Vorwürfe im Iran überschaubar bleiben dürften. Commerzbank-Aktien legten um fast vier Prozent zu.

Mit HeidelbergCement, ThyssenKrupp und Infineon verbuchten ansonsten drei Vertreter zyklischer Branchen überdurchschnittliche Gewinne von bis zu 2,55 Prozent. Zuvor hatte die französische Investmentbank Cheuvreux den Anlegern zu einer Erhöhung des Risikos in ihren Aktienportfolios geraten. Für Analyst Christopher Potts hat die chronisch schwächere Entwicklung besonders riskanter Aktien im Vergleich zu weniger risikoreichen Papieren ein Ende.

Bei den um 1,15 Prozent festeren Siemens-Titeln stand ein Bericht der «Börsen-Zeitung» im Fokus, wonach es beim geplanten Sparprogramm unweigerlich um einen Stellenabbau gehen werde. Ein Händler sah den Elektrokonzern weiterhin auf dem Weg dazu, nachhaltig Werte zu schaffen. Zudem wirkte womöglich auch eine Studie der Deutschen Bank positiv, wonach Siemens weniger stark vom zyklischen Geschäft mit Stromausrüstungen abhängig sei als der schweizerische Konkurrent ABB.

Als einer der wenigen Verlierer fielen die Titel von Merck am Dax-Ende um 0,72 Prozent. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach den kräftigen Kursgewinnen der vergangenen Tage. Anlass dazu habe eine Abstufung der DZ Bank gegeben: Auf dem derzeitigen Kursniveau besäßen die Aktien des Chemie- und Pharmakonzerns wenig Aufwertungspotenzial, meinte Analyst Peter Spengler.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,97 Prozent höher bei 2490,27 Punkten und auch die Leitindizes in London und Paris verbuchten klare Gewinne. In New York tendierte der Leitindex Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa wenig verändert.

Am Rentenmarkt fiel die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,22 (Montag: 1,24) Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,12 Prozent auf 133,91 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,31 Prozent auf 141,46 Punkte nach. Mit einem Anstieg auf 1,2469 näherte sich der Euro wieder der Marke von 1,25 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatten den Referenzkurs zuvor auf 1,2428 (1,2300) US-Dollar festgesetzt.