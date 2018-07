Berlin (AFP) Viele Selbstständige sowie verarmte Menschen zahlen ihre Beiträge zur Krankenversicherung nicht. Im Juni beliefen sich die Rückstände durch säumige Beitragszahler auf 1,77 Milliarden Euro, wie der GKV-Spitzenverband am Dienstag in Berlin mitteilte. 2011 hatten die Beitragsrückstände zur Jahresmitte noch 1,03 Milliarden Euro betragen. Seit der Einführung der Versicherungspflicht ab April 2007 sei bei den sogenannten Selbstzahlern "ein spürbarer Anstieg der Beitragsrückstände wahrzunehmen", so die GKV.

