Berlin (AFP) In der Debatte um das Kölner Beschneidungsurteil hat der israelische Oberrabbiner Yona Metzger vorgeschlagen, dass die sogenannten Beschneider in den jüdischen Gemeinden künftig eine medizinische Grundausbildung durch deutsche Ärzte erhalten sollten. "Die Ärzte sollen auch das Lehrmaterial festlegen und entscheiden, ob ein Beschneider fähig ist", sagte Metzger am Dienstag in Berlin vor Journalisten. Die letzte Entscheidung, ob jemand als Beschneider tätig werden dürfe, müsse aber das Oberrabbinat in Israel treffen. In Deutschland sind etwa zehn Beschneider aktiv.

