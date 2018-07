Bremen (AFP) Die Pläne für einen "Loriot-Platz" in Bremen nehmen konkrete Formen an. Die Familie des verstorbenen Humoristen Vicco von Bülow habe der Umbenennung eines Platzes am Wochenende in einem Schreiben an den Bausenator zugestimmt, teilte die Pressestelle des Senats der Hansestadt am Dienstag mit. Demnach präferierten auch seine Töchter nach einem Ortsbesuch den von der Stadt bevorzugten Platz am Herdentor. Ihnen waren noch drei weitere Plätze und eine Straße vorgeschlagen worden. Über die Umbenennung entscheiden muss abschließend der zuständige Ortsbeirat Mitte.

