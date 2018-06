Berlin (AFP) Smartphones verdrängen in Deutschland weiter Handys ohne Bildschirmsteuerung und Internetzugang. 2012 würden sie voraussichtlich 70 Prozent aller verkauften Handys ausmachen, erklärte der Hightech-Verband Bitkom am Dienstag. Insgesamt sollen dieses Jahr rund 23 Millionen Smartphones verkauft werden. Das sind rund 43 Prozent mehr als 2011. Durchschnittlich kosten die Geräte in Deutschland demnach 342 Euro.

