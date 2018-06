Düsseldorf (AFP) Bei U-Bahn-Bauarbeiten in Düsseldorf haben Arbeiter in zwölf Metern Tiefe einen mindestens 10.000 Jahre alten Mammut-Stoßzahn gefunden. Untersuchungen des 34 Kilogramm schweren und 1,20 Meter langen Stoßzahns sollen demnächst Aufschluss über das genaue Alter des seltenen Fundstücks geben, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

