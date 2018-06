Bitterfeld-Wolfen (dpa) - Der insolvente Solarkonzern Sovello wird seine Produktion vorerst komplett stilllegen und allen rund 1000 Beschäftigten kündigen. Er werde die Belegschaft am Nachmittag offiziell über die Entscheidung informieren. Das sagte Insolvenzverwalter Lucas Flöther der dpa und bestätigte damit einen Bericht der «Mitteldeutschen Zeitung». Sovello hatte Mitte Mai Insolvenz beantragt. Der Plan, rund 500 Mitarbeiter in einer Transfergesellschaft unterzubringen und mit dem Rest einen Neuanfang zu versuchen, scheiterte an der Finanzierung.

